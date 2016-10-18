Эффективная настройка контекстной рекламы

Приветствую! Меня зовут Евгений

Я - Сертифицированный специалист Google AdWords и Google Analytics

7 лет - мой опыт в сфере интернет-маркетинга

Знаю как эффективно настроить рекламу

Умею продвигать сайты в ТОП выдачи google

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Причины работать со мной:

Оптимальная цена = Качество

Целевой трафик и эффективный таргетинг

Квалифицированная помощь и online поддержка 24/7

Текущий опыт:

Более 50 настроенных аккаунтов Adwords/Директ

Средняя конверсия в заявку/заказ - 1,7%

Освоен бюджет более 2 млн грн.

Контекстная реклама - от 800 грн. Бонус: возмещение - 1500 грн (промокод)

Продвижение мобильных приложений - от 1000 грн.

Таргетированная реклама в социальных сетях - от 600 грн.

SEO-продвижение - от 2000 грн.

Настройка систем аналитики - бесплатно

Напишите мне - мы договоримся!

+3 8 068 717 11 07 (+ viber)

[email protected]

skype: jeckman_jam