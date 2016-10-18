Эффективная настройка контекстной рекламы
Приветствую! Меня зовут Евгений
Я - Сертифицированный специалист Google AdWords и Google Analytics
7 лет - мой опыт в сфере интернет-маркетинга
Знаю как эффективно настроить рекламу
Умею продвигать сайты в ТОП выдачи google
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Причины работать со мной:
- Оптимальная цена = Качество
- Целевой трафик и эффективный таргетинг
- Квалифицированная помощь и online поддержка 24/7
- Более 50 настроенных аккаунтов Adwords/Директ
- Средняя конверсия в заявку/заказ - 1,7%
- Освоен бюджет более 2 млн грн.
Контекстная реклама - от 800 грн. Бонус: возмещение - 1500 грн (промокод)
Продвижение мобильных приложений - от 1000 грн.
Таргетированная реклама в социальных сетях - от 600 грн.
SEO-продвижение - от 2000 грн.
Настройка систем аналитики - бесплатно
Напишите мне - мы договоримся!
+3 8 068 717 11 07 (+ viber)
skype: jeckman_jam
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