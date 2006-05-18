Изготовление web сайтов, интернет магазинов, представительств и порталов с системой управления информацией размещаемой на сайте, на интуитивно понятном уровне. Дизайн и раскрутка сайтов.

Программисты и дизайнеры делают сайты и интернет - магазины любой сложности в низшем ценовом сегменте.

Осуществляем проекты по работке и созданию сайтов и раскрутке сайтов. При необходимости можно заключить договор на поддержку и сопровождение сайта, включая поиск тематических новостей. Осуществляем автоматическую конвертацию сложных прайс листов в режиме реально времени из формата EXCEL и 1С Бухгалтерии в каталог товаров интернет - магазина.

Существует возможность динамического пересчета цен и скидок для каждого товара, заказываемого через сайт. Ведение статистики заказов.

В каждый сайт бесплатно встраивается система управления сайтом (сайт - администратор), позволяющая рядовому пользователю ПК управлять информацией на всех разделах сайта (добавлять да 5000 новых страниц в раздел, изменять тип, размер и цвет шрифта, вставлять описания новости публикации цены, ссылки, таблицы, фото, файлы, музыку, графики, и т.д.). Редактирование разделов осуществляется с помощью встроенного редактора (сложность редактора на уровне MS Word). Подробные резюме и портфолио вышлю Вам письмом по запросу на E-mail.