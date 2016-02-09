p4elkius

Мария p4elkius

 
33 годаРоссия/Новосибирск
8 лет на фриланс-бирже
Была
8 лет назад
Тестирование и оценка удобства сайта, копирайтинг, рерайтинг.

Опыт 

  • Написание и размещение анонсов, новостей и статей (в т. ч. рекламных);
  • Редактирование и публикация статей от рекламодателей (исправление ошибок,редактирование фотографий, форматирование текста с помощью разметки);
  • Наполнение сайтов тематическим контентом с учётом ключевых запросов (рерайтинг);
  • Администрирование форумов;
  • Написание правил сайта и форума;
  • Общение с пользователями, помощь;
  • Создание еженедельной рассылки с наиболее интересным контентом с сайта;
  • Проведение конкурсов среди пользователей;
  • Ведение групп ВКонтакте.
  • Анализ структуры сайта и, в частности, форума (в т.ч. с учётом принципов SEO);
  • Тестирование сайтов;
  • Баг-трекинг;
  • Заполнением новых разделов с нуля (в т. ч. за счёт материалов с форума);
  • Заполнение карточек товаров.

Навыки

  • Уверенный пользователь ПК (Работа с Microsoft Office, Интернет и т.д.);
  • Базовое знание Adobe PhotoshopCS5 на уровне предпечатной подготовки и предредактирования фотографий для размещения на сайте;
  • Знание CSS, HTML-разметки на уровне, достаточном для оформления статей;
  • Опыт работы с сайтом/форумом с доступом администратора;
  • Опыт работы с баг-трекерами и написания чётких технических задач для программистов;
  • Знание принципов SEO, опыт написания статей с учётом ключевых запросов;
  • Знание принципов SMO, умение оценивать удобство структуры и оформления сайта для пользователя.
Очень важное качество, которое мне помогает в работе – перфекционизм. Я очень аккуратно отношусь к визуальной привлекательности текста, читабельности, выравниванию и т.д.
Написание статейHTMLCSS