Тестирование и оценка удобства сайта, копирайтинг, рерайтинг.

Опыт

Написание и размещение анонсов, новостей и статей (в т. ч. рекламных);

Редактирование и публикация статей от рекламодателей (исправление ошибок,редактирование фотографий, форматирование текста с помощью разметки);

Наполнение сайтов тематическим контентом с учётом ключевых запросов (рерайтинг);

Администрирование форумов;

Написание правил сайта и форума;

Общение с пользователями, помощь;

Создание еженедельной рассылки с наиболее интересным контентом с сайта;

Проведение конкурсов среди пользователей;

Ведение групп ВКонтакте.

Анализ структуры сайта и, в частности, форума (в т.ч. с учётом принципов SEO);

Тестирование сайтов;

Баг-трекинг;

Заполнением новых разделов с нуля (в т. ч. за счёт материалов с форума);

Заполнение карточек товаров.

Навыки

Уверенный пользователь ПК (Работа с Microsoft Office, Интернет и т.д.);

Базовое знание Adobe PhotoshopCS5 на уровне предпечатной подготовки и предредактирования фотографий для размещения на сайте;

Знание CSS, HTML-разметки на уровне, достаточном для оформления статей;

Опыт работы с сайтом/форумом с доступом администратора;

Опыт работы с баг-трекерами и написания чётких технических задач для программистов;

Знание принципов SEO, опыт написания статей с учётом ключевых запросов;

Знание принципов SMO, умение оценивать удобство структуры и оформления сайта для пользователя.

Очень важное качество, которое мне помогает в работе – перфекционизм. Я очень аккуратно отношусь к визуальной привлекательности текста, читабельности, выравниванию и т.д.