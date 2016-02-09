Тестирование и оценка удобства сайта, копирайтинг, рерайтинг.
Опыт
- Написание и размещение анонсов, новостей и статей (в т. ч. рекламных);
- Редактирование и публикация статей от рекламодателей (исправление ошибок,редактирование фотографий, форматирование текста с помощью разметки);
- Наполнение сайтов тематическим контентом с учётом ключевых запросов (рерайтинг);
- Администрирование форумов;
- Написание правил сайта и форума;
- Общение с пользователями, помощь;
- Создание еженедельной рассылки с наиболее интересным контентом с сайта;
- Проведение конкурсов среди пользователей;
- Ведение групп ВКонтакте.
- Анализ структуры сайта и, в частности, форума (в т.ч. с учётом принципов SEO);
- Тестирование сайтов;
- Баг-трекинг;
- Заполнением новых разделов с нуля (в т. ч. за счёт материалов с форума);
- Заполнение карточек товаров.
Навыки
- Уверенный пользователь ПК (Работа с Microsoft Office, Интернет и т.д.);
- Базовое знание Adobe PhotoshopCS5 на уровне предпечатной подготовки и предредактирования фотографий для размещения на сайте;
- Знание CSS, HTML-разметки на уровне, достаточном для оформления статей;
- Опыт работы с сайтом/форумом с доступом администратора;
- Опыт работы с баг-трекерами и написания чётких технических задач для программистов;
- Знание принципов SEO, опыт написания статей с учётом ключевых запросов;
- Знание принципов SMO, умение оценивать удобство структуры и оформления сайта для пользователя.
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