pablo_neruda

Рутковский Павел Георгиевич

14 января 1964 года рождения.

Образование

Киевское высшее инженерно-радиотехническое училище ПВО, факультет - АСУ, специальность - инженер электронной техники. 1986 г

Опыт работы

Февраль, 2001

По настоящее время

Предприниматель

Произвожу настройку и поддержку программ, поиск маркетинговой информации в базах данных и в сети интернет. Основной язык разработки ASP с применением XML, MSSQL запросов, баз данных на Access.

Произвожу разработку web-страниц, их верстку, поддержку и развитие сайтов.

Ноябрь, 1995-

Январь, 2001

Инженер - программист.

Я занимаюсь обслуживанием компьютерной техники офиса, инсталляцией, настройкой и поддержкой программ, вводом бухгалтерской и маркетинговой документации в базы данных. Для сотрудников я создал информационную базу данных, базирующуюся на Personal Web Server или IIS

Август 1991

Ноябрь, 1995.

Инженер конструктор

Работал на заводе

Функциональная ответственность: поддержка серийного производства, а также решение технических и организационных вопросов, возникающих в процессе производства. Разработка и коррекция технологических процессов настройки сложных электронных устройств, ведение технической документации.

Иностранные языки

Английский (со словарем)