pablo_neruda

Рутковский Павел Георгиевич
14 января 1964 года рождения.
Образование
Киевское высшее инженерно-радиотехническое училище ПВО, факультет - АСУ, специальность - инженер электронной техники. 1986 г
Опыт работы
Февраль, 2001
По настоящее время
Предприниматель
Произвожу настройку и поддержку программ, поиск маркетинговой информации в базах данных и в сети интернет. Основной язык разработки ASP с применением XML, MSSQL запросов, баз данных на Access.
Произвожу разработку web-страниц, их верстку, поддержку и развитие сайтов.
Ноябрь, 1995-
Январь, 2001
Инженер - программист.
Я занимаюсь обслуживанием компьютерной техники офиса, инсталляцией, настройкой и поддержкой программ, вводом бухгалтерской и маркетинговой документации в базы данных. Для сотрудников я создал информационную базу данных, базирующуюся на Personal Web Server или IIS
Август 1991
Ноябрь, 1995.
Инженер конструктор
Работал на заводе
Функциональная ответственность: поддержка серийного производства, а также решение технических и организационных вопросов, возникающих в процессе производства. Разработка и коррекция технологических процессов настройки сложных электронных устройств, ведение технической документации.
Иностранные языки
Английский (со словарем)