pachpolina

Полина pachpolina

 
31 год
6 лет на фриланс-бирже
Была
6 лет назад
Юридические услуги (сопровождение бизнес-проектов, правовая упаковка сайтов, подготовка договоров, правовой анализ спорных вопросов)

Образование:

2015 

Новосибирский государственный университет

Высшее (бакалавр), Дневная/Очная форма обучения.

Факультет: Экономический

Специальность: Юриспруденция

2017 

Новосибирский государственный университет

Высшее (магистр), Дневная/Очная форма обучения.

Факультет: Юридический

Специальность: Юриспруденция

Курсы повышения квалификации

Новосибирский государственный университет

2018 г.

Юридическое сопровождение инфраструктуры блокчейн-приложений

Опыт работы в юридическом консалтинге 4 года

Имеется преподавательский опыт:

Курс налогового права РФ на английском языке

Профессиональные навыки:

- знание гражданского, процессуального и налогового законодательство, применение в практике; 

- представительство в судах общей юрисдикции, в арбитражных судах;

- грамотное составление различных процессуальных документов (исковых заявлений, отзывов, возражений, ходатайств, апелляционных и кассационных жалоб);

- подготовка жалоб на акты/решения налоговых органов;

- составление договоров любой сложности.

Навыки и умения

Иностранные языки:

Английский (сертификат FCE уровень upper-intermediate)