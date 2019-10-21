pachpolina

Образование:
2015
Новосибирский государственный университет
Высшее (бакалавр), Дневная/Очная форма обучения.
Факультет: Экономический
Специальность: Юриспруденция
2017
Новосибирский государственный университет
Высшее (магистр), Дневная/Очная форма обучения.
Факультет: Юридический
Специальность: Юриспруденция
Курсы повышения квалификации
Новосибирский государственный университет
2018 г.
Юридическое сопровождение инфраструктуры блокчейн-приложений
Опыт работы в юридическом консалтинге 4 года
Имеется преподавательский опыт:
Курс налогового права РФ на английском языке
Профессиональные навыки:
- знание гражданского, процессуального и налогового законодательство, применение в практике;
- представительство в судах общей юрисдикции, в арбитражных судах;
- грамотное составление различных процессуальных документов (исковых заявлений, отзывов, возражений, ходатайств, апелляционных и кассационных жалоб);
- подготовка жалоб на акты/решения налоговых органов;
- составление договоров любой сложности.
Навыки и умения
Иностранные языки:
Английский (сертификат FCE уровень upper-intermediate)