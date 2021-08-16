palagov

Сергей Палагов palagov

 
30 летРоссия/Краснодар
5 лет на фриланс-бирже
Был
2 года назад
Разработка сложных CRM систем

Разработчик laravel + vuejs/react

https://worksholder.space/

LaravelReact.js
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$280
средняя цена заказа
нет принятых заявок
нет постоянных заказчиков
1
безопасных платежей
Отзывы заказчиков
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2 года в сервисе
Был
2 года назад
$284
10 баллов
2 года назад
Необходимые работы
Добрый день! Сергей отлично справился с заказом! Все поставленные задачи полностью были реализованы раньше поставленного срока. Очень грамотно и без лишних вопросов, все по существу. Всем рекомендую, обращайтесь ! Вы не пожалеете.
Своевременные ответы и оплата. Рекомендую к сотрудничеству.
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