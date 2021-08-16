Разработка сложных CRM систем
Разработчик laravel + vuejs/react
Действие аккаунта приостановлено!
—
недостаточно оценок
—
недостаточно рекомендаций
$280
средняя цена заказа
—
нет принятых заявок
—
нет постоянных заказчиков
1
безопасных платежей
Отзывы заказчиков
$284
10 баллов
2 года назад
Добрый день! Сергей отлично справился с заказом! Все поставленные задачи полностью были реализованы раньше поставленного срока. Очень грамотно и без лишних вопросов, все по существу. Всем рекомендую, обращайтесь ! Вы не пожалеете.
Ответный отзыв
Своевременные ответы и оплата. Рекомендую к сотрудничеству.