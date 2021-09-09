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Антон
panagasovanton
panagasovanton
29 лет
Россия
/
Санкт-Петербург
2 года на
фриланс
-бирже
Был
2 года назад
1 отзыв
(-1)
Описание профиля отсутствует
Действие аккаунта приостановлено!
Отзывы заказчиков
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Марина
Marinaily
54 года
Россия
3 года в сервисе
Была
2 года назад
22 отзыва
$6
2 балла
2 года назад
Транскрибация видео в текст
Исполнитель замолчал. Заказанные файлы я не получила. Ответ на свои сообщения - тоже
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Отзывы заказчиков
1
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