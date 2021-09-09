panagasovanton

Антон panagasovanton

 
29 летРоссия/Санкт-Петербург
2 года на фриланс-бирже
Был
2 года назад
Описание профиля отсутствует
Отзывы заказчиков
Marinaily
Марина 
54 годаРоссия
3 года в сервисе
Была
2 года назад
$6
2 балла
2 года назад
Транскрибация видео в текст
Исполнитель замолчал. Заказанные файлы я не получила. Ответ на свои сообщения - тоже