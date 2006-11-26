>> Опыт работы:
В издательской деятельности, рекламе, дизайне.
Веб-разработки (интернет-сайты, персональные страницы).
Написание руководств пользователя, технической и проектной документации, технических заданий (ТЗ).
Программирование C/C++, Visual Basic.
>> Специализация:
Оформление, дизайн и верстка в Illustrator, Photoshop, CorelDraw, QuarkXPress.
Применение WEB дизайна, верстки HTML + CSS + JavaScript, динамические веб страницы, скрипты Perl/CGI, продвижение сайтов.
Райтинг, рерайтинг, и веб-копирайтинг.
>> Плюсы:
Высокая ответственность.
Качество работы на первом месте.
Возможность долгосрочного сотрудничества.
Надежная техническая поддержка.
>> Примеры работ:
Полиграфия:
http://www.weblancer.net/users/panff/portfolio/?category_id=10
Дизайн сайтов:
http://www.weblancer.net/users/panff/portfolio/?category_id=9
Рисунки, иллюстрации:
http://www.weblancer.net/users/panff/portfolio/?category_id=11
Дизайн продукции:
http://www.weblancer.net/users/panff/portfolio/?category_id=18
Фотографии:
http://www.weblancer.net/users/panff/portfolio/?category_id=20
Создание web-сайтов:
http://www.weblancer.net/users/panff/portfolio/?category_id=58
Креатив/копирайтинг:
http://www.weblancer.net/users/panff/portfolio/?category_id=48
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