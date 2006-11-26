panff

Гость panff

 
NaN летУкраина/Киев
18 лет на фриланс-бирже
Был
17 лет назад

>> Опыт работы:

В издательской деятельности, рекламе, дизайне.

Веб-разработки (интернет-сайты, персональные страницы).

Написание руководств пользователя, технической и проектной документации, технических заданий (ТЗ).

Программирование C/C++, Visual Basic.

>> Специализация:

Оформление, дизайн и верстка в Illustrator, Photoshop, CorelDraw, QuarkXPress.

Применение WEB дизайна, верстки HTML + CSS + JavaScript, динамические веб страницы, скрипты Perl/CGI, продвижение сайтов.

Райтинг, рерайтинг, и веб-копирайтинг.

>> Плюсы:

Высокая ответственность.

Качество работы на первом месте.

Возможность долгосрочного сотрудничества.

Надежная техническая поддержка.

>> Примеры работ:

Полиграфия:

http://www.weblancer.net/users/panff/portfolio/?category_id=10

Дизайн сайтов:

http://www.weblancer.net/users/panff/portfolio/?category_id=9

Рисунки, иллюстрации:

http://www.weblancer.net/users/panff/portfolio/?category_id=11

Дизайн продукции:

http://www.weblancer.net/users/panff/portfolio/?category_id=18

Фотографии:

http://www.weblancer.net/users/panff/portfolio/?category_id=20

Создание web-сайтов:

http://www.weblancer.net/users/panff/portfolio/?category_id=58

Креатив/копирайтинг:

http://www.weblancer.net/users/panff/portfolio/?category_id=48

JavascriptДизайн сайтаHTMLCSSPerl
Портфолио