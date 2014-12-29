Веб-разработчик

Цель изарплата

2000 грн.

веб-программист

Ключеваяинформация

пишу сайты на html, css, javascript

Опыт работы

Веб-разработчик

дек2013 - янв 2014 (2 мес)

Batog

Интернет

верстка,программирование и рекламирование сайтов. научился верстать и рекламировать.

HTML-верстальщик

сен2007 - ноя 2007 (3 мес)

РИО "НИКА"

Рекламаи PR-услуги

версталинтернет-газету

Разработкаи поддержка сайтов (с 2010 и по сей день)

rsystem.com.ua, art-nadezhda.ltd.ua

Образование

Черниговскийфилиал Ровенского института славяноведения (Украина, Чернигов)

Год окончания 2017

Специальность: психология; кафедра: психология ипедагогика

Владениеязыками

Английский- средний

Курсы,тренинги, сертификаты

Учебный центр"Еврика"(Украина, Чернигов)

Год окончания 2005

программирование, системное администрирование

Дополнительнаяинформация

Компьютерныенавыки

html, php, javascript, css, c++, delphi, javaandroid