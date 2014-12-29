papus1

Александр papus1

 
42 года
10 лет на фриланс-бирже
Был
10 лет назад
Веб-разработчик

 Цель изарплата

 

2000 грн.

 

веб-программист

 

  Ключеваяинформация

  

 

пишу сайты на html, css, javascript

 

 Опыт работы

  

 

Веб-разработчик

дек2013 - янв 2014 (2 мес)

Batog

 Интернет   

 верстка,программирование и рекламирование сайтов. научился верстать и рекламировать.

 

HTML-верстальщик

сен2007 - ноя 2007 (3 мес)

РИО "НИКА"

 Рекламаи PR-услуги   

 версталинтернет-газету

 

Разработкаи поддержка сайтов (с 2010 и по сей день)

rsystem.com.ua, art-nadezhda.ltd.ua

 

 Образование

  

 

Черниговскийфилиал Ровенского института славяноведения (Украина, Чернигов)

Год окончания 2017

Специальность: психология; кафедра: психология ипедагогика

 

 Владениеязыками

  

 

Английский- средний

 

 Курсы,тренинги, сертификаты

  

 

Учебный центр"Еврика"(Украина, Чернигов)

Год окончания 2005

программирование, системное администрирование

 

 

 Дополнительнаяинформация

  

 

Компьютерныенавыки

 html, php, javascript, css, c++, delphi, javaandroid

 