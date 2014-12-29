Цель изарплата
2000 грн.
веб-программист
Ключеваяинформация
пишу сайты на html, css, javascript
Опыт работы
Веб-разработчик
дек2013 - янв 2014 (2 мес)
Batog
Интернет
верстка,программирование и рекламирование сайтов. научился верстать и рекламировать.
HTML-верстальщик
сен2007 - ноя 2007 (3 мес)
РИО "НИКА"
Рекламаи PR-услуги
версталинтернет-газету
Разработкаи поддержка сайтов (с 2010 и по сей день)
rsystem.com.ua, art-nadezhda.ltd.ua
Образование
Черниговскийфилиал Ровенского института славяноведения (Украина, Чернигов)
Год окончания 2017
Специальность: психология; кафедра: психология ипедагогика
Владениеязыками
Английский- средний
Курсы,тренинги, сертификаты
Учебный центр"Еврика"(Украина, Чернигов)
Год окончания 2005
программирование, системное администрирование
Дополнительнаяинформация
Компьютерныенавыки
html, php, javascript, css, c++, delphi, javaandroid