Парфенов Алексей Александрович

1983 г.р.

Образование: Высшее

Восточно-Сибирский Государственный технологический Университет

2005 г. г.Улан-Удэ

Специальность: Программное Обеспечение Вычислительной Техники и Автоматизированных Систем.

Имеется опыт в разработке Web-приложений на основе технологий Java

Servlets, JSP, Jakarta Struts

Имеется опыт в разработке приложений для работы с базами данных.

SQL Server+ Delphi

Разработанные приложения

Система "Абитуриент" для Бурятской Гос. Сельхоз Академии-Delphi

Система "Учет компьютерной и офисной техники"-Delphi

база учета работников фирмы Java Servlets

база данных учета автосалона Java Server Pages

Препроцессорная обработка данных для системы автоматического реферирования

Java Application ,интерфейс Swing,+ запросы построенные на SQL к СУБД MSAccess

(дипломная работа защищена на 5)

Опыт работы

01.02.2003 и настоящее время работаю в должности инженера-программиста Центра Информационных Технологий Бурятской Гос. Сельскохозяйственной академии г. Улан-Удэ