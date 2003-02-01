Парфенов Алексей Александрович
1983 г.р.
Образование: Высшее
Восточно-Сибирский Государственный технологический Университет
2005 г. г.Улан-Удэ
Специальность: Программное Обеспечение Вычислительной Техники и Автоматизированных Систем.
Имеется опыт в разработке Web-приложений на основе технологий Java
Servlets, JSP, Jakarta Struts
Имеется опыт в разработке приложений для работы с базами данных.
SQL Server+ Delphi
Разработанные приложения
Система "Абитуриент" для Бурятской Гос. Сельхоз Академии-Delphi
Система "Учет компьютерной и офисной техники"-Delphi
база учета работников фирмы Java Servlets
база данных учета автосалона Java Server Pages
Препроцессорная обработка данных для системы автоматического реферирования
Java Application ,интерфейс Swing,+ запросы построенные на SQL к СУБД MSAccess
(дипломная работа защищена на 5)
Опыт работы
01.02.2003 и настоящее время работаю в должности инженера-программиста Центра Информационных Технологий Бурятской Гос. Сельскохозяйственной академии г. Улан-Удэ