- Статьи для людей + SEO
- Обзоры, рекомендации, тренды
- Статьи на промышленные технические темы, о туризме, спорте.
Пишу в разных стилях.
Цена одной авторской статьи 600 – 800 руб.
Я работаю на качество, добросовестно.
Резюме
Я имею опыт работы в разработке и внедрении технологий и оборудования подготовки поверхности и окраски для лакокрасочных линий, а также участков очистки промышленных сточных вод. Стаж работы по указанной тематике 38 лет. Принимал участие во внедрении технологий и оборудования на многих отечественных заводах.
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ЧТО Я МОГУ ПРЕДЛОЖИТЬ КАК АВТОР
В моем арсенале не только огромный опыт работы, но и профессиональные навыки веб-райтера – автора статей для людей.
- Умею создавать качественные читабельные тексты и проставлять акценты (форматирование, картинки, авторские фото).
- Могу написать статью на любую техническую тему.
- Гарантирую высокое качество и уникальность статей.
- Могу привести в порядок статьи на вашем сайте и дать ценные рекомендации по улучшению текстов на будущее.
- Занимаюсь копирайтингом и рерайтингом
- Грамотно работаю с ключевыми словами. При необходимости могу прописать несложные нетематические ключи.
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СТОИМОСТЬ УСЛУГ И ПОРЯДОК РАБОТЫ
Я работаю по предоплате (50%). После обсуждения всех деталей и составления ТЗ (в этом могу оказать содействие) я беру проект в работу.
Одну-две статьи, можете ждать уже к вечеру или на следующий день.
При большем количестве статей сроки обсуждаем отдельно.
Остаток стоимости вы переводите после выполнения работ.
При вашем желании что-то изменить в статье или внести то-то новое (не указанное в ТЗ) стоимость проекта пересматривается.
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ЦЕНА ЗА 1 СТАТЬЮ – 600 - 800 РУБЛЕЙ.
Минимальный размер нормальной статьи – от 2000 сим.
Постоянным клиентам могут быть скидки или даже бесплатная статья.