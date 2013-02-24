свободен. тексты, статьи. Коопирайт, рерайт. 1 статья - 4 часа.

- Статьи для людей + SEO

- Обзоры, рекомендации, тренды

- Статьи на промышленные технические темы, о туризме, спорте.

Пишу в разных стилях.

Цена одной авторской статьи 600 – 800 руб.

Я работаю на качество, добросовестно.

Резюме

Я имею опыт работы в разработке и внедрении технологий и оборудования подготовки поверхности и окраски для лакокрасочных линий, а также участков очистки промышленных сточных вод. Стаж работы по указанной тематике 38 лет. Принимал участие во внедрении технологий и оборудования на многих отечественных заводах.

****************************************************

ЧТО Я МОГУ ПРЕДЛОЖИТЬ КАК АВТОР

В моем арсенале не только огромный опыт работы, но и профессиональные навыки веб-райтера – автора статей для людей.

- Умею создавать качественные читабельные тексты и проставлять акценты (форматирование, картинки, авторские фото).

- Могу написать статью на любую техническую тему.

- Гарантирую высокое качество и уникальность статей.

- Могу привести в порядок статьи на вашем сайте и дать ценные рекомендации по улучшению текстов на будущее.

- Занимаюсь копирайтингом и рерайтингом

- Грамотно работаю с ключевыми словами. При необходимости могу прописать несложные нетематические ключи.

****************************************************

СТОИМОСТЬ УСЛУГ И ПОРЯДОК РАБОТЫ

Я работаю по предоплате (50%). После обсуждения всех деталей и составления ТЗ (в этом могу оказать содействие) я беру проект в работу.

Одну-две статьи, можете ждать уже к вечеру или на следующий день.

При большем количестве статей сроки обсуждаем отдельно.

Остаток стоимости вы переводите после выполнения работ.

При вашем желании что-то изменить в статье или внести то-то новое (не указанное в ТЗ) стоимость проекта пересматривается.

****************************************************

ЦЕНА ЗА 1 СТАТЬЮ – 600 - 800 РУБЛЕЙ.

Минимальный размер нормальной статьи – от 2000 сим.

Постоянным клиентам могут быть скидки или даже бесплатная статья.