Ведущий инженер VOIP,
Web разработка:
PHP+MySQL, JavaScript+Ajax+DOM. Есть несколько законченных проектов.
.
Организация ip телефонии на основе оборудования Asterisk, Avaya, Alcatel-Lucent, Panasonic.
.
Сертификаты: Digium Asterisk, Alcatel-Lucent, Avaya.
.
Операционные системы и программное обеспечение Microsoft:
Администрирование
Windows 2000, 2003, 2008 R2, 2012 R2;
Разработка групповых политик Active Directory;
Управление ролями DNS, DHCP, DFS, RDP, IIS, FTP, AD, DC и т.д.;
Написание скриптов PowerShell, VBS, CMD;
Знание всех приложений Microsoft Office;
WSUS, WDS, SCOM, SCCM.
Администрирование MS SQL Server 2000, 2005, 2008 R2,2012 R2.
Виртуальзация:
Управление виртуальными машинами HyperV, ESX (VMware vSphere), VirtualBox.
Электронная почта:
Управление электронной почтой Microsoft Exchange Server или Mdeamon, Kerio Connect.
UNIX подобные.
С мануалом: конфигурирование:
NAT, squid, ipTable, ipfw, samba, postfix, apatch;
написание скриптов bash, perl, python, php.
Без мануалов: установка и первоначальная настройка любых BSD, Linux систем. Любимые дистрибутивы FreeBSD и CentOS.
Телефония: Настройка
Asterisk на уровне "Гуру";
Понятия импульсный и тональный набор, цифровые и аналоговые линии, sip транки;
Понимание сигнализации SS7, E1, SIP;
Разбираюсь в кодеках сжатия и обработки голосового трафика;
Организация ip телефонии на основе оборудования Avaya, или других более бюджетных вариантов,
например Asterisk или Panasonic;
Настройка Cisco Unified Communications Manager и Cisco Call Manager Express. Конфигурация tftp для настройки телефонов Cisco.
Сеть: Настройка оборудования Cisco, Juniper, HP;
Настройка железок Dlink,
3Com, Asus и прочее; VLAN, TRANK, TAMING, VPN.
Системы хранения данных: управление СХД, SAN, RAID, LUN
Языки программирования: 1С: Начальные знания прикладного программирования и встроенного языка;