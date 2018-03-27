Программирование, IP телефония Asterisk, Администрирование Серверов.

Ведущий инженер VOIP,

Web разработка:

PHP+MySQL, JavaScript+Ajax+DOM. Есть несколько законченных проектов.

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Организация ip телефонии на основе оборудования Asterisk, Avaya, Alcatel-Lucent, Panasonic.

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Сертификаты: Digium Asterisk, Alcatel-Lucent, Avaya.

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Операционные системы и программное обеспечение Microsoft:

Администрирование

Windows 2000, 2003, 2008 R2, 2012 R2;

Разработка групповых политик Active Directory;

Управление ролями DNS, DHCP, DFS, RDP, IIS, FTP, AD, DC и т.д.;

Написание скриптов PowerShell, VBS, CMD;

Знание всех приложений Microsoft Office;

WSUS, WDS, SCOM, SCCM.

Администрирование MS SQL Server 2000, 2005, 2008 R2,2012 R2.

Виртуальзация:

Управление виртуальными машинами HyperV, ESX (VMware vSphere), VirtualBox.

Электронная почта:

Управление электронной почтой Microsoft Exchange Server или Mdeamon, Kerio Connect.

UNIX подобные.

С мануалом: конфигурирование:

NAT, squid, ipTable, ipfw, samba, postfix, apatch;

написание скриптов bash, perl, python, php.

Без мануалов: установка и первоначальная настройка любых BSD, Linux систем. Любимые дистрибутивы FreeBSD и CentOS.

Телефония: Настройка

Asterisk на уровне "Гуру";

Понятия импульсный и тональный набор, цифровые и аналоговые линии, sip транки;

Понимание сигнализации SS7, E1, SIP;

Разбираюсь в кодеках сжатия и обработки голосового трафика;

Организация ip телефонии на основе оборудования Avaya, или других более бюджетных вариантов,

например Asterisk или Panasonic;

Настройка Cisco Unified Communications Manager и Cisco Call Manager Express. Конфигурация tftp для настройки телефонов Cisco.

Сеть: Настройка оборудования Cisco, Juniper, HP;

Настройка железок Dlink,

3Com, Asus и прочее; VLAN, TRANK, TAMING, VPN.

Системы хранения данных: управление СХД, SAN, RAID, LUN

Языки программирования: 1С: Начальные знания прикладного программирования и встроенного языка;