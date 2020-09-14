patimat_gaz

Патимат Газимагомедова patimat_gazpatimat_gaz
31 годРоссия/Москва
3 года на фриланс-бирже
Была
3 года назад
Дизайн соц.сетей, администратор Инстаграм
Люблю свою работу, потому выполняю ее качественно и в срок.
Своими сильными сторонами считаю:
- математическое мышление (богатое воображение очень нужно для дизайнера)
- ответственность
- честность.
Владею навыками обработки фото, создаю стильные обложки, иконки, баннера, логотипы, аватары для соц.сетей, + анимации. Оформляю аккаунты с нуля и помогаю их вести (или веду сама).
Действие аккаунта приостановлено!