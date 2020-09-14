patimat_gaz

Дизайн соц.сетей, администратор Инстаграм

Люблю свою работу, потому выполняю ее качественно и в срок.

Своими сильными сторонами считаю:

- математическое мышление (богатое воображение очень нужно для дизайнера)

- ответственность

- честность.

Владею навыками обработки фото, создаю стильные обложки, иконки, баннера, логотипы, аватары для соц.сетей, + анимации. Оформляю аккаунты с нуля и помогаю их вести (или веду сама).