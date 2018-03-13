Спасибо Вам огромное Полиночка за выполненную работу! Благодарю что предоставили 8 вариантов и все идеальны! Вы отличный специалист, сделано все очень красиво и стильно,всегда на связи! Огромное спасибо за проделанную работу! Очень приятно было с Вами сотрудничать! Теперь за дизайном только к Вам! Рекомендую Полину к сотрудничеству всем кто желает получить наилучший результат работы!