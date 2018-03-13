Дизайн наружной рекламы и печатной продукции
Графический дизайнер. В работе использую такие программы как Adobe Photoshop и Corel DRAW.
Личные качества:
Внимательность, аккуратность, клиентоориентированность, неконфликтность.
Хобби: фотография, видеосъемка, таймлапсы, рисование, авиамоделирование, авиация, споттинг, путешествия, увлеченность изучением языков.
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Отзывы заказчиков
$5
10 баллов
7 лет назад
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
$5
10 баллов
7 лет назад
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
$5
10 баллов
7 лет назад
Безумно довольна сотрудничеством с Полиночкой! Обратившись один раз,я стала Вашим клиентом навсегда! Мне были предложены на выбор несколько вариантов дизайна,в итоге мы смогли добиться идеального результата! Спасибо за Вашу ответственность и 100% вовлеченность в процессе работы. Полечка постоянно на связи. Однозначно рекомендую к сотрудничеству, как отличного специалиста и дизайнера. Буду обращаться только к Вам Полиночка! Уже в процессе наш новый общий проект!
Ответный отзыв
Четкое ТЗ. Приятно работать
$5
10 баллов
7 лет назад
Спасибо Вам огромное Полиночка за выполненную работу! Благодарю что предоставили 8 вариантов и все идеальны! Вы отличный специалист, сделано все очень красиво и стильно,всегда на связи! Огромное спасибо за проделанную работу! Очень приятно было с Вами сотрудничать! Теперь за дизайном только к Вам! Рекомендую Полину к сотрудничеству всем кто желает получить наилучший результат работы!
Ответный отзыв
С Марией приятно работать. Задание было интересным и творческим. Коммуникабельна и всегда на связи.