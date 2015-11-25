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Павел Тарасенко
pavel-1c
pavel-1c
36 лет
Россия
/
Санкт-Петербург
8 лет на
фриланс
-бирже
Был
8 лет назад
1 отзыв
Описание профиля отсутствует
Действие аккаунта приостановлено!
Отзывы заказчиков
Все отзывы
Андрей
oligadema
39 лет
Россия
11 лет в сервисе
Был
7 месяцев назад
94 отзыва
$15
10 баллов
8 лет назад
Скопировать номенклатуру Розница 1Cv82
Все что нужно было сделал, помог потом разобраться. Оплата разумная. Рекомендую.
Отличный заказчик! Всегда на связи и оперативная оплата. Рекомендую!
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Отзывы заказчиков
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