pavel-1c

Павел Тарасенко pavel-1c

 
36 летРоссия/Санкт-Петербург
8 лет на фриланс-бирже
Был
8 лет назад
Описание профиля отсутствует
Отзывы заказчиков
oligadema
Андрей 
39 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
7 месяцев назад
$15
10 баллов
8 лет назад
Скопировать номенклатуру Розница 1Cv82
Все что нужно было сделал, помог потом разобраться. Оплата разумная. Рекомендую.
Отличный заказчик! Всегда на связи и оперативная оплата. Рекомендую!
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