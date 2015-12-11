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Филипп
pavophilip
pavophilip
32 года
Россия
/
Санкт-Петербург
8 лет на
фриланс
-бирже
Был
8 лет назад
1 отзыв
Веб прграммирование
Разработка модулей, скриптов, интеграция с соц. сетями / API, парсеры данных
Действие аккаунта приостановлено!
Отзывы заказчиков
Все отзывы
Алексей Великанов
Velikanoff
26 лет
Россия
9 лет в сервисе
Был
2 года назад
$10
10 баллов
8 лет назад
Решение несложных задач на Java
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
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Отзывы заказчиков
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