pavophilip

Филипп pavophilip

 
32 годаРоссия/Санкт-Петербург
8 лет на фриланс-бирже
Был
8 лет назад
Веб прграммирование

Разработка модулей, скриптов, интеграция с соц. сетями / API, парсеры данных

Отзывы заказчиков
Velikanoff
26 летРоссия
9 лет в сервисе
Был
2 года назад
$10
10 баллов
8 лет назад
Решение несложных задач на Java
Отзыв недоступен.
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