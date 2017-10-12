Нагрузочное тестирование с нуля
Нагрузочное тестирование это - моделирование ожидаемого использования приложения с помощью эмуляции работы нескольких пользователей одновременно.
Почему выгодней заказать нагрузочное тестирование у профессионалов?
Опыт более 5 лет в данной сфере позволяет правильно выбрать стратегию, тактику и инструменты автоматизации, оценивать и минимизировать риски. Все это позволяет правильно рассчитать адекватный бюджет и реальные сроки.
Какие могут быть цели нагрузочного тестирования?
- Определение параметров работы в режиме продуктовой нагрузки (Время отклика, CPU, MEM);
- Планирование мощностей;
- Настройка параметров интеграции (количество коннектов, время ожидания ответа);
- Оценка влияния каждого компонента системы на общее время работы.
- Определение максимальной производительности WS;
- Определение наличия деградаций при длительной работе (утечки памяти, использование места на дисках);
- Регрессионное/приемочное тестирование.
Тестирование ПО
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$15/час
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