pdv_expert

Дмитрий pdv_expert

 
41 годУкраина/Днепр
6 лет на фриланс-бирже
Был
6 лет назад
Нагрузочное тестирование с нуля

Нагрузочное тестирование это - моделирование ожидаемого использования приложения с помощью эмуляции работы нескольких пользователей одновременно. 

Почему выгодней заказать нагрузочное тестирование у профессионалов?

Опыт более 5 лет в данной сфере позволяет правильно выбрать стратегию, тактику и инструменты автоматизации,  оценивать и минимизировать риски. Все это позволяет правильно рассчитать адекватный бюджет и реальные сроки.

Какие могут быть цели нагрузочного тестирования?

  • Определение параметров работы в режиме продуктовой нагрузки (Время отклика, CPU, MEM);
  • Планирование мощностей;
  • Настройка параметров интеграции (количество коннектов, время ожидания ответа);
  • Оценка влияния каждого компонента системы на общее время работы.
  • Определение максимальной производительности WS;
  • Определение наличия деградаций при длительной работе (утечки памяти, использование места на дисках);
  • Регрессионное/приемочное тестирование.
Тестирование ПО
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$15/час
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