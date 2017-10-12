Нагрузочное тестирование с нуля

Нагрузочное тестирование это - моделирование ожидаемого использования приложения с помощью эмуляции работы нескольких пользователей одновременно.

Почему выгодней заказать нагрузочное тестирование у профессионалов?

Опыт более 5 лет в данной сфере позволяет правильно выбрать стратегию, тактику и инструменты автоматизации, оценивать и минимизировать риски. Все это позволяет правильно рассчитать адекватный бюджет и реальные сроки.

Какие могут быть цели нагрузочного тестирования?