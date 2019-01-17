peace_of_mind

Краткость - сестра таланта.

Здравствуйте, моё имя Александр.

На данный момент учусь на маркетолога. Параллельно учёбе занимаюсь фрилансом.

В приоритете у меня написание статей, рецензий, школьных сочинений и курсовых работ.

В написании материала использую только собственные знания, сформулированные

впоследствии долгого и упорного анализа художественных произведений и статей

на популярных информационных порталах.

Работаю на определенных условиях:

1. Не берусь за задания с тэгом "срочно", "приступайте за работу сею ж секунду" и на которые

выделяется меньше двух календарных дней. (исключения - простейшая работа)

Написание хорошего материала требует чистой головы и свободного времени.

2. Веду общение с заказчиком исключительно посредством переписки "по почте".

Хочу чтобы все пожелания работодателя всегда были перед глазами, и ничего не можно было упустить.

3. Оплата в зависимости от кол-ва символов/сложности работы.