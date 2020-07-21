КАЧЕСТВЕННЫЙ ПЕРЕВОД (АНГЛИЙСКИЙ, РУССКИЙ, КАЗАХСКИЙ)

Качественный и грамотный перевод текстов различной тематики и сложности.

Являюсь профессиональным переводчиком Английского языка. Знания подтверждены получением диплома и сертификатом уровня С1. Необходимое чувство стиля при литературном переводе и отличное знание русского языка.

Вашу работу выполню добросовестно, качественно и быстро.

Делаю перевод: сайтов, лэндингов, презентаций, бренд-буков, статей и т.д.

Обратите внимание: ваш заказ я исполняю самостоятельно и без помощи машин (гугл и яндекс)

Для тех, кому необходим срочный перевод, имеется функция "Срочный заказ за 24часа"( для текстов ).

Нужно для заказа:

От вас необходим исходник для перевода ( ссылка на сайт, документ, текст)

При необходимости могу посчитать знаки самостоятельно.

Тематика: Интернет и технологии, Красота и мода, Медицина и здоровье, Недвижимость, Работа, карьера

Язык перевода:

с английского на русский (обратно)

с русского на казахский (обратно)

с английского на казахский (обратно)

Объем услуги в кворке: 4 000 знаков