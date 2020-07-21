Качественный и грамотный перевод текстов различной тематики и сложности.
Являюсь профессиональным переводчиком Английского языка. Знания подтверждены получением диплома и сертификатом уровня С1. Необходимое чувство стиля при литературном переводе и отличное знание русского языка.
Вашу работу выполню добросовестно, качественно и быстро.
Делаю перевод: сайтов, лэндингов, презентаций, бренд-буков, статей и т.д.
Обратите внимание: ваш заказ я исполняю самостоятельно и без помощи машин (гугл и яндекс)
Для тех, кому необходим срочный перевод, имеется функция "Срочный заказ за 24часа"( для текстов ).
Нужно для заказа:
От вас необходим исходник для перевода ( ссылка на сайт, документ, текст)
При необходимости могу посчитать знаки самостоятельно.
Тематика: Интернет и технологии, Красота и мода, Медицина и здоровье, Недвижимость, Работа, карьера
Язык перевода:
с английского на русский (обратно)
с русского на казахский (обратно)
с английского на казахский (обратно)
Объем услуги в кворке: 4 000 знаков
Портфолио
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