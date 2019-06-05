petr_nester

Дизайнер компьютерной графики, к вашим услугам, господа.

Обладаю высоким уровнем коммуникабельности и разносторонне развитым чувством вкуса.

Мне 24 года, живу в средней полосе России, почти на горизонте событий, если проехать выше на пару сотен километров, заканчиваются ЛЭП, водо/газоснабжение, в лесу медведи с каждым километром мелкают чаще и постепенно замедляется время.

Работаю с рядом стандартных программ:

Adobe Photoshop,

Adobe Illustrator,

Corel Draw,

3Ds Max,

Sony Vegas.

Работаю в этой сфере с 2015 года