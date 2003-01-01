Flash программирование

Образование: Дальневосточный Государственный Технический Университет Конструирование и технология радио-электронных средств Стаж работы 12.09.1991 - 10.01.1992 Корсаковский склад твердого топлива войсковой части 90470 01.07.1992 - 04.03.1995 Корсаковский районный узел связи – электромонтер 3 разряда, обслуживание линий проводного радио 16.02.1995 - 02.07.1996 Сахалинский областной комитет статистики - Сопровождение прикладного программного обеспечения ( ПО ) и разработка ПО на FoxPro и для табличного редактора Lotus 12.08.1996 - 04.10.2001 ГП Дальинформгеоцентр - Системное сопровождение ЛВС, персональных компьютеров и IBM RS/6000 и SUN Enterprise, ленточных устройств EXABYTE, IBM 3590 06.11.2001 - 16.05.2005 ОАО Дальморнефтегеофизика - Создание геологических и геофизических карт в ArcGIS 8.x по результатам интерпретации полевых геофизических материалов 01.06.2006 - 02.11.2011 ФГУП СахНИРО - ГИС сопровождение и оцифровка и создание карт в ArcGIS 9.x на сколько это было применимо к специфики работы данной организации 15.11.2010 - 18.12.2013 Дальневосточный филиал ФГУНПП РОСГЕОЛФОНД - Системное сопровождение, ЛВС, консультирование пользователей ПК (Windows, Office, Photoshop, ProMAX), обслуживание IBM RS/6000 и SUN Enterprise выпуска 2000 года и ленточных устройств EXABYTE, IBM 3590, плоттеры, принтеры и др.,. Консультации пользователей Microsoft Office и Photoshop. Создание графических приложений в ArcGIS 10.1 теме «Обработка материалов поискового бурения по центральной и южной части о. Сахалин» С 2014 года я стал фрилансером.

разработка Flash игр, Flash анимации и приложений и игр для Android

обслуживание и модернизация блогов на Wordpress

грузчик

Приложения для Android

https://play.google.com/store/search?q=zaburannyi&c=apps

Разработанные мной Flash игрыhttp://www.anchutka.com/mortar/v1/иhttp://www.anchutka.com/shooting-range/