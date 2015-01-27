Готовые сайты

Специализируемся на разработке и создании красивых и удобных сайтов любой масштабности и трудности. Наши преимущества: 1) Создаем уникальный дизайн для Ваших сайтов. 2) Бесплатные консультации по телефону и E-mail 7 дней в неделю 3) Работаем "под ключ" 4) Обеспечиваем надежность и безопасность Вашего сайта 5) Быстро, надежно и понятноСпособ выполнения работы: онлайн удаленноДля эффективного сотрудничества Вам нужно: 1) Определить масштабность сайта ( Блог, Сайт-визитка, Сайт компании, тематический сайт, Сайты-каталог, Корпоративный сайт, Интернет-магазин) 2) Приготовить материалы, которые будут на сайте.