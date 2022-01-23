Фотограф
Работаю в сфере фотоуслуг более 4 лет. Профессионально занимаюсь ретушью фотографий.
Для редактирования использую фотошоп.
Знаю такие техники обработки портретов, как Dodge and Burn, частотная разложение.
My instagram:
https://www.instagram.com/photo.liya.ua/
Видеомонтаж видео: нарезка, сшитие, переходы, подбор музыки.
Портфолио
- Хеллоувин на моноколёсах54 просмотра
- Крещение на моноколёсах на Киевском море54 просмотра
- Я в моменте лета44 просмотра
- Весеннее настроение48 просмотров
- Ретушь17 просмотров
- Книжный город12 просмотров
- Ретушь портретных фото14 просмотров
- Ретушь портретных фото20 просмотров
- Ретушь портретных фото16 просмотров
- Ретушь портретных фото12 просмотров
- Ретушь портретных фото16 просмотров
- Ретушь портретных фото14 просмотров