Фотограф

Работаю в сфере фотоуслуг более 4 лет. Профессионально занимаюсь ретушью фотографий.

Для редактирования использую фотошоп.

Знаю такие техники обработки портретов, как Dodge and Burn, частотная разложение.

My instagram:

https://www.instagram.com/photo.liya.ua/

Видеомонтаж видео: нарезка, сшитие, переходы, подбор музыки.