Образование:

2000г. - 2005г. Московская Государственная Академия Приборостроения и Информатики. Получен диплом о высшем образовании. Присвоена квалификация - инженер по специальности

Дипломная работа на тему:

2005г. Прошел обучение в НОУ <: Предприятие="">.

Дополнительная информация:

Свободно владею персональным компьютером.

Имею опыт настройки ПК для работы в локальной вычислительной сети и Интернет.

Есть навыки работы в: MS Office, Adobe Photoshop, 3D Max, HomeSite, 1С:Предприятие.

Программирую на языках: PHP, встроенный язык 1С.

Иностранный язык - английский (технический).

e-mail: [email protected]

icq: 345-480-775