Образование:
2000г. - 2005г. Московская Государственная Академия Приборостроения и Информатики. Получен диплом о высшем образовании. Присвоена квалификация - инженер по специальности
Дипломная работа на тему:
2005г. Прошел обучение в НОУ <: Предприятие="">.
Дополнительная информация:
Свободно владею персональным компьютером.
Имею опыт настройки ПК для работы в локальной вычислительной сети и Интернет.
Есть навыки работы в: MS Office, Adobe Photoshop, 3D Max, HomeSite, 1С:Предприятие.
Программирую на языках: PHP, встроенный язык 1С.
Иностранный язык - английский (технический).
e-mail: [email protected]
icq: 345-480-775
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