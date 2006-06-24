Я студент. Работаю в одиночку, поэтому за очень объемные проекты взяться не могу.
Предпочтительный род занятий - web-дизайнер, разработчик сайтов.
Есть все необходимые для этого знания (css, JavaScript, анимация, flash), а так же всего необходимого програмного обеспечения.
Есть навыки PHP, которых хватит для создания приличного динамического сайта, а так же написания различного рода скриптов.
Способность к быстрому обучению, аккуратность, ответственность.
Правда не хватает опыта, из-за того что просто мало участвовал в больших проектах.
Не шаблонное мышление, желание сделать что-то полезное.
Могу так же писать статьи на любую темматику.