Услуги видео- фотосъемки, монтажа, ретуши, изготовление фотокниг

О СЕБЕ:

﻿Профессионально занимаюсь фотографией и видеосъемкой с 2005 года. Фотографирую на профессиональную цифровую полнокадровую камеру Canon EOS 6D используя фикс объективы 24, 50 и 85 мм. Видео снимаю видеокамерой Sony HXR 1500.

﻿Специализируюсь на свадебных, студийных и уличных фотосессиях. Как свадебный фотограф провожу репортажную свадебную фото- видеосъёмку и постановочные свадебные фотосессии - в Крыму и в городах Украины. Также провожу фото- видеосъемку выпускных, дней рождения, юбилеев, корпоративов, других праздников и мероприятий, предлагаю услуги по изготовлению фотоальбомов и фотокниг; занимаюсь предметной и интерьерной фотосъемкой для журналов и интернет магазинов; провожу видео- фотосъемку: lovestory (лавстори - романтическая фотосессия или видеоклип), семейные, детские фотосессии, фотосессии беременных, фотосъёмку праздников, корпоративов и мероприятий.