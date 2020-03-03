Специалист по платной рекламе в Яндекс Директ, Google AdWords, Facebook/Instagram

С 2013 года занимаюсь маркетингом, и точно знаю чем отличается CPC от CPA, как достигнуть ROMI больше 100% и какой CTR лучше.

Работал с совершенно разными направлениями бизнеса: продвижение юридических и телеком услуг, интернет-магазины компьютерной техники, женской одежды и спортивных товаров, продвижение детских садов и продажа мишек ручной работы, доставка еды и товаров из США. Более 50 ниш.

Занимался продвижением на рынках не только СНГ, но США и Европы.

Сливал бюджеты и добивался ROMI 360%. Учился как на своих, так и на чужих ошибках.

Строил отдел маркетинга с нуля и обучал стажеров.