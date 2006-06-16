Астафьев Сергей Владимирович

(Sergei . Astafev)

Отношу себя к педагогам экспериментаторам или экспериментаторам,вообще.Легко схожусь с людьми,коммуникабелен,обладаю организаторскими способностями,постоянно прохожу переподготовку и обучение; сменил несколько смежных специальностей.Серьезно,почти на профессиональном уровне занимаюсь психологией. Ищу работу с людьми в качестве офис-менеджера, менеджера по персоналу.

телефон: 8-927-36-62-227

Опыт работы

Июнь/2003 - наст.вр. МОУ Чибирлейская СОШ - МОУ Чибирлейская СОШ

учитель биологии,химии,информатики

Организация и проведение районного интерактивного масс-медийного проекта "Алло,мы ищем звезды!" и "Алло,мы ищем звезды-2!"

Октябрь/2002 - Июнь/2003 Казаковская основная школа - школа

учитель биологии-химии

Участие в районном конкурсе "Учитель года"-2 место

Август/1999 - Октябрь/2002 Анненковская средняя школа - школа

учитель географии, химии

учитель географии, химии

Образование

Август/1994 - Июнь/1999 ПГПУ им Белинского

естественно-географический факультет

учитель биологии-химии

Курсы и тренинги

1997,2 года - социальная психология

2002,2 недели - интернет-курсы

2005,2 недели - курсы программирования

Дополнительные сведения

Дата рождения: 1977-10-8

Владение иностранными языками:

• Немецкий - читаю со словарем

Знание компьютера: Хорошие, имею опыт создания и размещения web-сайтов в Интернете.

Увлекаюсь практической психологией, еще с институтских времен, особенно межличностной психологией, психологией успеха,нейролингвистическим программированием, внедряю психологические тренинги в свою работу.