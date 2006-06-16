Астафьев Сергей Владимирович
(Sergei . Astafev)
Отношу себя к педагогам экспериментаторам или экспериментаторам,вообще.Легко схожусь с людьми,коммуникабелен,обладаю организаторскими способностями,постоянно прохожу переподготовку и обучение; сменил несколько смежных специальностей.Серьезно,почти на профессиональном уровне занимаюсь психологией. Ищу работу с людьми в качестве офис-менеджера, менеджера по персоналу.
телефон: 8-927-36-62-227
Опыт работы
Июнь/2003 - наст.вр. МОУ Чибирлейская СОШ - МОУ Чибирлейская СОШ
учитель биологии,химии,информатики
Организация и проведение районного интерактивного масс-медийного проекта "Алло,мы ищем звезды!" и "Алло,мы ищем звезды-2!"
Октябрь/2002 - Июнь/2003 Казаковская основная школа - школа
учитель биологии-химии
Участие в районном конкурсе "Учитель года"-2 место
Август/1999 - Октябрь/2002 Анненковская средняя школа - школа
учитель географии, химии
учитель географии, химии
Образование
Август/1994 - Июнь/1999 ПГПУ им Белинского
естественно-географический факультет
учитель биологии-химии
Курсы и тренинги
1997,2 года - социальная психология
2002,2 недели - интернет-курсы
2005,2 недели - курсы программирования
Дополнительные сведения
Дата рождения: 1977-10-8
Владение иностранными языками:
• Немецкий - читаю со словарем
Знание компьютера: Хорошие, имею опыт создания и размещения web-сайтов в Интернете.
Увлекаюсь практической психологией, еще с институтских времен, особенно межличностной психологией, психологией успеха,нейролингвистическим программированием, внедряю психологические тренинги в свою работу.