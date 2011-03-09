poletov

Александр Полетов poletov

 
48 летРоссия/Ижевск
13 лет на фриланс-бирже
Был
13 лет назад

Все виды работ с фотографией: восстановление цвета, контрастности и т.д., восстановление старых, отсканированных снимков, создание фотоколлажей из фото+фото, фото+рисунок. Работа с вектором: отрисовка фото, рисование векторных картинок.

Портфолио
Показать больше работ