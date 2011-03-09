Все виды работ с фотографией: восстановление цвета, контрастности и т.д., восстановление старых, отсканированных снимков, создание фотоколлажей из фото+фото, фото+рисунок. Работа с вектором: отрисовка фото, рисование векторных картинок.
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Портфолио
- Обработка фото_5111 просмотров
- Обтравка объектов_1170 просмотров
- Иллюстрация135 просмотров
- Без названия118 просмотров
- Коллаж. Молодой кентавр261 просмотр
- Фотоколлаж. В стране чудес131 просмотр
- Обработка фото_4120 просмотров
- Отрисовка фото в векторе_2149 просмотров
- Обработка фото_2110 просмотров
- Обработка фото_1129 просмотров
- Отрисовка фото в векторе_1131 просмотр
- Энергосберегающая лампа135 просмотров