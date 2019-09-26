polinaLK555

ПЕРЕВОД АНГЛО-РУССКИЙ/РУССКО-АНГЛИЙСКИЙ ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ, А ТАКЖЕ ОЗВУЧИВАНИЕ ТЕКСТА НА АНГЛИЙСКОМ/РУССКОМ ЯЗЫКЕ! БЫСТРО, КАЧЕСТВЕННО, ГРАМОТНО

Во-первых, полное владение профессиональными навыками перевода

Во-вторых, умение распределять собственное время, а значит, перевод или же озвучивание будут выполнены вовремя

Могу предоставить услуги:

-Полный перевод (точный перевод всего текста и имеющейся терминологией)

-Реферативный перевод (акцент на ключевых данных текста)

-Аннотационный перевод ( описание текста в краткой форме)

Знание специальной терминологии, идиом и фразеологизмов, что немало важно, ибо, если потребуется, я могу заменить обычную лексику на английские/американские фразеологизмы!