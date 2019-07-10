polina_sidorenko

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заказ, курсовых работ, дипломных работ по любым предметам, на любые темы, для

любого круга заказчиков. Не дорого. Цены на работы:- реферат - от 20гривен/50 рублей;- курсовая работа- от 150 гривен\400 рублей;- дипломнаяработа - от 800 гривен/2000 рублей;- диссертация -от 2000 гривен/5000 рублей;- дипломныеработы для студентов ПТУ 300-400 гривен/750-1000 рублей. На все остальныеработы цена устанавливается в зависимости от сложности темы и других ее

компонентов, а также от системы скидок. Хочу сделать Вампредложение заработать немного денег. Я буду платить Вам часть дохода от Ваших

клиентов, которые сделали у меня заказ. Если Вы найдетедо 2 клиентов, которые сделают у меня заказ, то Вы получите 10% дохода.До 5 клиентов =20% от дохода.До 10 клиентов =25% от дохода.До 20 клиентов =40%.21 и больше - тоВы получите ПОЛОВИНУ ВСЕХ ДЕНЕГ, которую они заплатят за выполнение работы. Если Васзаинтересовало такое предложение - обращайтесь ко мне в личные сообщения.