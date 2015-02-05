polinka1

Полина polinka1

 
33 года
10 лет на фриланс-бирже
Была
10 лет назад

Образование: 2009 г. – 2013 г. Запорожский Приватный КлассическийУниверситет, институт управления, кафедра социологии, специальность –

социальная работа. 2013 – 2014 г. ЗапорожскийНациональный Университет, институт социологии и управления, специальность –

социальная работа ( заочно) С 6 августа по 1октября 2013 г.Курсы по профессии Администратор – менеджер ( свидетельство гос.образца) Опыт работы: 2009 г. – автомойщик (Автомойка « Форсаж»,Запорожье) 2010 г. – официант, барист (Кофейня « ЗолотойДукат», Ялта) 2011 г. – горничная (Гостевой дом « Таврический» вг. Алупка (www.taurian.com.ua) 2012 г.  – 2013 г. – администратор, PR менеджер, Seo–специалист(Гостевой дом « Таврический» в г. Алупка (www.taurian.com.ua) 

  • Документальное сопровождение клиентов
  • Принятие оплаты
  • Ведение отчетной документации
  • Работа по эффективному и культурному обслуживанию посетителей
  • Учет, оформление и контроль за соблюдением паспортного режима
  • Координирование работы других гостиничных работников
  • Применение мер по предотвращению и ликвидации конфликтных ситуаций
  • Работа с целевой аудиторией
  • Работа со СМИ
  • Планирование, организация и проведение PR компаний
  • Работа по созданию, наполнению, дизайну сайта и Seo оптимизация в интернете
  • Написание рекламных, презентационных и тематических статей, новостей
  • Текстовое наполнение сайта
  • Создание текстов и заголовков для рекламной продукции компании
 2014 г.  -копирайтер Знание языков:украинский, русский – родные, английский, французский – разговорный.