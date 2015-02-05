Образование: 2009 г. – 2013 г. Запорожский Приватный КлассическийУниверситет, институт управления, кафедра социологии, специальность –

социальная работа. 2013 – 2014 г. ЗапорожскийНациональный Университет, институт социологии и управления, специальность –

социальная работа ( заочно) С 6 августа по 1октября 2013 г.Курсы по профессии Администратор – менеджер ( свидетельство гос.образца) Опыт работы: 2009 г. – автомойщик (Автомойка « Форсаж»,Запорожье) 2010 г. – официант, барист (Кофейня « ЗолотойДукат», Ялта) 2011 г. – горничная (Гостевой дом « Таврический» вг. Алупка ( www.taurian.com.ua ) 2012 г. – 2013 г. – администратор, PR менеджер, Seo–специалист(Гостевой дом « Таврический» в г. Алупка ( www.taurian.com.ua )