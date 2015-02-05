Образование: 2009 г. – 2013 г. Запорожский Приватный КлассическийУниверситет, институт управления, кафедра социологии, специальность –
социальная работа. 2013 – 2014 г. ЗапорожскийНациональный Университет, институт социологии и управления, специальность –
социальная работа ( заочно) С 6 августа по 1октября 2013 г.Курсы по профессии Администратор – менеджер ( свидетельство гос.образца) Опыт работы: 2009 г. – автомойщик (Автомойка « Форсаж»,Запорожье) 2010 г. – официант, барист (Кофейня « ЗолотойДукат», Ялта) 2011 г. – горничная (Гостевой дом « Таврический» вг. Алупка (www.taurian.com.ua) 2012 г. – 2013 г. – администратор, PR менеджер, Seo–специалист(Гостевой дом « Таврический» в г. Алупка (www.taurian.com.ua)
- Документальное сопровождение клиентов
- Принятие оплаты
- Ведение отчетной документации
- Работа по эффективному и культурному обслуживанию посетителей
- Учет, оформление и контроль за соблюдением паспортного режима
- Координирование работы других гостиничных работников
- Применение мер по предотвращению и ликвидации конфликтных ситуаций
- Работа с целевой аудиторией
- Работа со СМИ
- Планирование, организация и проведение PR компаний
- Работа по созданию, наполнению, дизайну сайта и Seo оптимизация в интернете
- Написание рекламных, презентационных и тематических статей, новостей
- Текстовое наполнение сайта
- Создание текстов и заголовков для рекламной продукции компании