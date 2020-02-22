Pollini Casa

"Воплощение интерьерных решений" – главная задача студии Pollini Casa, и этой миссии мы следуем с самого основания компании в 2005 году. За 12 лет работы в мебельной индустрии мы отобрали самых проверенных и профессиональных производителей мебели в Италии.

Кроме того, наша студия оказывает услугу по дизайну интерьера.