pollini20

Анна pollini20

 
38 летРоссия/Санкт-Петербург
4 года на фриланс-бирже
Была
4 года назад
Pollini Casa

 "Воплощение интерьерных решений" – главная задача студии Pollini Casa, и этой миссии мы следуем с самого основания компании в 2005 году. За 12 лет работы в мебельной индустрии мы отобрали самых проверенных и профессиональных производителей мебели в Италии.

Кроме того, наша студия оказывает услугу по дизайну интерьера.