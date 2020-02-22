Нужен дизайн-проект квартиры 104 метра в г. Санкт-Петербурге. В квартире 8 окон в пол, радиусная гостиная.
Интерьеры и Экстерьеры37 заявок
Закрыт
4 года назад
"Воплощение интерьерных решений" – главная задача студии Pollini Casa, и этой миссии мы следуем с самого основания компании в 2005 году. За 12 лет работы в мебельной индустрии мы отобрали самых проверенных и профессиональных производителей мебели в Италии.
Кроме того, наша студия оказывает услугу по дизайну интерьера.
Нужен дизайн-проект квартиры 104 метра в г. Санкт-Петербурге. В квартире 8 окон в пол, радиусная гостиная.
Сделать одностраничный сайт - услуга "дизайн интерьера".