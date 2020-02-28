pollycraft

Полина pollycraft

 
37 летРоссия/Самара
4 года на фриланс-бирже
Была
4 года назад
Работы с текстом: качественно и в срок

Транскрибирование аудио и видеозаписей любой длины. Опыт - более десяти лет в расшифровке интервью и записей фокус-групп. Четкое соблюдение требований оформления, 100% грамотность

Написание текстов приоритетно социально-экономической тематики, в т.ч. научных статей с высоким процентом уникальности.

недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$10
средняя цена заказа
нет принятых заявок
нет постоянных заказчиков
нет безопасных платежей
Отзывы заказчиков
nworm
42 годаРоссия
13 лет в сервисе
Был
2 года назад
$14
10 баллов
4 года назад
Набрать в Ворде 2007 формулы
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!