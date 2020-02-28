Работы с текстом: качественно и в срок
Транскрибирование аудио и видеозаписей любой длины. Опыт - более десяти лет в расшифровке интервью и записей фокус-групп. Четкое соблюдение требований оформления, 100% грамотность
Написание текстов приоритетно социально-экономической тематики, в т.ч. научных статей с высоким процентом уникальности.
Действие аккаунта приостановлено!
—
недостаточно оценок
—
недостаточно рекомендаций
$10
средняя цена заказа
—
нет принятых заявок
—
нет постоянных заказчиков
—
нет безопасных платежей
Отзывы заказчиков
$14
10 баллов
4 года назад
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!