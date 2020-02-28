Работы с текстом: качественно и в срок

Транскрибирование аудио и видеозаписей любой длины. Опыт - более десяти лет в расшифровке интервью и записей фокус-групп. Четкое соблюдение требований оформления, 100% грамотность

Написание текстов приоритетно социально-экономической тематики, в т.ч. научных статей с высоким процентом уникальности.