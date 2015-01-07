День Добрый!

Меня зовут Ольга. Закончила Харьковскую государственную академию дизайна и искусств. Работала графическим дизайнером в газете "Харьковский курьер".

Я занимаюсь обработкой и ретушью фотографии, дизайном, написание статей)

Услуги по работе с фотографией:

реставрация старых фотоснимков;

портретная ретушь ;

реставрация старых фотоснимков;

удаление шума, повышение резкости фотографии;

цветокоррекция, изменение свето-теневого рисунка:

подготовка изображений для интернет-магазина;

ретушь предметов на фото;

замена цвета отдельных объектов на снимке.

Услуги по дизайну:

верстка журналов, книг, брошур, каталогов, листовок, календарей, визиток и пр. полиграфической продукции;

разработка логотипов;

допечатная подготовка/проверка макетов для типографии

Написание уникальных статей (информационные и СЕО), рерайтинг. ( грамотный русский, украинский)

Внимательность к поставленным задачам.

Ответственность в выполнении.

Инициативность в работе.

Заинтересованность в долгосрочном сотрудничестве.