День Добрый!
Меня зовут Ольга. Закончила Харьковскую государственную академию дизайна и искусств. Работала графическим дизайнером в газете "Харьковский курьер".
Я занимаюсь обработкой и ретушью фотографии, дизайном, написание статей)
Услуги по работе с фотографией:
- реставрация старых фотоснимков;
- портретная ретушь ;
- реставрация старых фотоснимков;
- удаление шума, повышение резкости фотографии;
- цветокоррекция, изменение свето-теневого рисунка:
- подготовка изображений для интернет-магазина;
- ретушь предметов на фото;
- замена цвета отдельных объектов на снимке.
- верстка журналов, книг, брошур, каталогов, листовок, календарей, визиток и пр. полиграфической продукции;
- разработка логотипов;
- допечатная подготовка/проверка макетов для типографии
Внимательность к поставленным задачам.
Ответственность в выполнении.
Инициативность в работе.
Заинтересованность в долгосрочном сотрудничестве.
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