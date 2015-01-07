polonia

Ольга polonia

 
41 год
10 лет на фриланс-бирже
Был
10 лет назад

День Добрый!

Меня зовут Ольга. Закончила Харьковскую государственную академию дизайна и искусств. Работала графическим дизайнером в газете "Харьковский курьер".

Я занимаюсь обработкой и ретушью фотографии, дизайном, написание статей)

 Услуги по работе с фотографией:

  • реставрация старых фотоснимков;
  • портретная ретушь ;
  • реставрация старых фотоснимков;
  • удаление шума, повышение резкости фотографии;
  • цветокоррекция, изменение свето-теневого рисунка:
  • подготовка изображений для интернет-магазина;
  • ретушь предметов на фото;
  • замена цвета отдельных объектов на снимке.
Услуги по дизайну:

  • верстка журналов, книг, брошур, каталогов, листовок, календарей, визиток и пр. полиграфической продукции;
  • разработка логотипов;
  • допечатная подготовка/проверка макетов для типографии
Написание уникальных статей (информационные и СЕО), рерайтинг. ( грамотный русский, украинский)

Внимательность к поставленным задачам.

Ответственность в выполнении.

Инициативность в работе.

Заинтересованность в долгосрочном сотрудничестве.