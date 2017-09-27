Натюрморты маслом и гуашью. Эскизы для чехлов телефов, тату, принтов и чего вам только угодно.
Пишу натюрморты маслом и гуашью. Любой натюрморт будет смотреться в интерьере очень стильно и оригинально. Делайте заказы, все напишу)
Так же пишу статьи, сочинения, рецензии.
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Портфолио
- Натюрморт. Масло.120 просмотров
- Балканские горы145 просмотров
- Эскиз пиона.156 просмотров
- Натюрморт со стеклянными изделиями.203 просмотра
- Скетчинг.151 просмотр
- Скетчинг. Проект квадрокоптера.142 просмотра
- Скетчинг. Проект наручных часов.163 просмотра