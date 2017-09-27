polyakova2201

Дарья Полякова polyakova2201

 
27 летРоссия/Москва
6 лет на фриланс-бирже
Была
6 лет назад
Натюрморты маслом и гуашью. Эскизы для чехлов телефов, тату, принтов и чего вам только угодно.

Пишу натюрморты маслом и гуашью. Любой натюрморт будет смотреться в интерьере очень стильно и оригинально. Делайте заказы, все напишу) 

Так же пишу статьи, сочинения, рецензии. 

Портфолио