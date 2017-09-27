Натюрморты маслом и гуашью. Эскизы для чехлов телефов, тату, принтов и чего вам только угодно.

Пишу натюрморты маслом и гуашью. Любой натюрморт будет смотреться в интерьере очень стильно и оригинально. Делайте заказы, все напишу)

Так же пишу статьи, сочинения, рецензии.