polyanskayajul

Юля polyanskayajul

 
27 лет
7 лет на фриланс-бирже
Была
6 лет назад

Образование:Научный Исследовательский университет «Высшая Школа Экономики», 2016-2020г.специальность: специалист по межкультурным коммуникациям

Опыт работы:

июнь 2014-июль 2014, АвтоРадио

должность: стажёр-корреспондент

сентябрь 2016-октябрь 2017, Школа Танцев Dance Class

должность: специалист по работе с детьми дошкольного возраста

июль-август 2017

перевела на русский книгу Кори Тейлора «Америка 51»

октябрь 2016-сентябрь 2017, университетский журнал ALIBI

должность: журналист колонки про моду/ вела страницу журнала в Instagram

Дополнительная информация:

-владение испанским (базовый) и английским (свободный)

-владение компьютером на уровне уверенного пользователя

-фотографию и снимаю видео на любительском уровне

-веду свой блог на Live Journal