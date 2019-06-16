polyanskayajul

Образование:Научный Исследовательский университет «Высшая Школа Экономики», 2016-2020г.специальность: специалист по межкультурным коммуникациям
Опыт работы:
июнь 2014-июль 2014, АвтоРадио
должность: стажёр-корреспондент
сентябрь 2016-октябрь 2017, Школа Танцев Dance Class
должность: специалист по работе с детьми дошкольного возраста
июль-август 2017
перевела на русский книгу Кори Тейлора «Америка 51»
октябрь 2016-сентябрь 2017, университетский журнал ALIBI
должность: журналист колонки про моду/ вела страницу журнала в Instagram
Дополнительная информация:
-владение испанским (базовый) и английским (свободный)
-владение компьютером на уровне уверенного пользователя
-фотографию и снимаю видео на любительском уровне
-веду свой блог на Live Journal