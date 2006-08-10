Попова Маргарита Игоревна

Сотовый телефон: 8-905-945-3341, 8-913-727-0541

Дата рождения: 03.01.1985г., (21 год)

Семейное положение: не замужем, детей нет

Цель: должность веб-программиста предприятия

Образование:

2002г.-2006г. Сибирский государственный университет телекоммуникаций и информатики, факультет информатики и вычислительной техники. Получен диплом о высшем образовании. Присуждена степень бакалавра техники и технологии

Опыт работы:

2005г.-по наст. время Лаборатория электронных средств обучения. Инженер-программист

Обязанности:

• создаю электронные учебники в среде ToolBook

Дополнительная информация:

Программы: CoolEditPro, VirtualDub, ToolBook.

Языки: C++, Delphi, PHP(изучаю).

Технический английский, чтение.

Личные качества:

Ответственность, быстрая обучаемость, работоспособность.

Заработная плата на время испытательного срока - от $200.

10 августа 2006г.