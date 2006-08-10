Попова Маргарита Игоревна
Сотовый телефон: 8-905-945-3341, 8-913-727-0541
Дата рождения: 03.01.1985г., (21 год)
Семейное положение: не замужем, детей нет
Цель: должность веб-программиста предприятия
Образование:
2002г.-2006г. Сибирский государственный университет телекоммуникаций и информатики, факультет информатики и вычислительной техники. Получен диплом о высшем образовании. Присуждена степень бакалавра техники и технологии
Опыт работы:
2005г.-по наст. время Лаборатория электронных средств обучения. Инженер-программист
Обязанности:
• создаю электронные учебники в среде ToolBook
Дополнительная информация:
Программы: CoolEditPro, VirtualDub, ToolBook.
Языки: C++, Delphi, PHP(изучаю).
Технический английский, чтение.
Личные качества:
Ответственность, быстрая обучаемость, работоспособность.
Заработная плата на время испытательного срока - от $200.
10 августа 2006г.