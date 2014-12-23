potapenko250

Реставрация фотографий

- удаление царапин, пятен и заломов;

- возврат контраста и цвета;

- прорисовка деталей и утраченных фрагментов

коррекция фотографий

- устранение эффекта "красных" глаз;

- коррекция цветовой гаммы, насыщенности и контраста;

- выравнивание освещенности;

- создание насыщенных черно-белых снимков из цветных фотографий;

расцвечивание черно-белого фото

Ретушь

- "чистка" кожи;

- нанесение макияжа;

- изменение цвета глаз, волос, отбеливание зубов и т.д.;

- коррекция частей лица, тела, фигуры, изменение веса в любую сторону;

- удаление надписей и других дефектов с фото;

- замена фона.