potapenko250

Реставрация фотографий
- удаление царапин, пятен и заломов;
- возврат контраста и цвета;
- прорисовка деталей и утраченных фрагментов
коррекция фотографий
- устранение эффекта "красных" глаз;
- коррекция цветовой гаммы, насыщенности и контраста;
- выравнивание освещенности;
- создание насыщенных черно-белых снимков из цветных фотографий;
расцвечивание черно-белого фото
Ретушь
- "чистка" кожи;
- нанесение макияжа;
- изменение цвета глаз, волос, отбеливание зубов и т.д.;
- коррекция частей лица, тела, фигуры, изменение веса в любую сторону;
- удаление надписей и других дефектов с фото;
- замена фона.