poznyakalex

Ruby on Rails junior developer

Начинающий разработчик Ruby on Rails

Желающий получить опыт промышленного программирования и выпрямить руки =)

Из навыков:

- Html, Css, Js (на уровне простейшей анимации на jQuery)

- Ruby ver. 2.0.0+

- Rails ver. 4.0.0+

- Шаблонизаторы: Haml, Slim, Jekyll

- Общие знания баз данных (Postgresql, MySQL)

- Опыт работы с OS unix/linux;

- Deploy и настройка серверного окружения: Unicorn + Nginx + Capistrano (Amazon/Heroku)

- Опыт работы с git на уровне commit/pull/push

- Опыт работы проектным менеджером (компашка из десяти таких же новичков).

Курсы и книги

Скринкасты:

- Codeschool.com по тематике Ruby, Rails, Jquery, AngularJS

- Teamtreehouse.com по тематике Ruby, Rails, Css

- HasBrains.ru по тематике Ruby (1.9.2+) и Rails (3+)

Книги:

- «Ruby on Rails Tutorial» by Michael Hartl (русская версия)

- «Programming Ruby» (2nd edition): The Pragmatic Programmers’ Guide by Dave Thomas, with Chad Fowler and Andy Hunt