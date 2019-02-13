pragmat60

Борис pragmat60

 
68 лет
9 лет на фриланс-бирже
Был
6 лет назад
ведущий инженер-конструктор по нестандартному оборудованию

проектирование технологической оснастки для сварочного

производства, металлорежущего инструмента,

прессовая оснастка (штампы), грузоподъемные

конструкции (траверсы, захваты),

документация для ремонта восстановления

узлов и деталей оборудования, проектирование

промышленных металлоконструкций

(лестницы, переходы, площадки, ангары)

Портфолио

Машиностроение
нет отзывов
$4/час
от $32от 1 дня
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