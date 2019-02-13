ведущий инженер-конструктор по нестандартному оборудованию
проектирование технологической оснастки для сварочного
производства, металлорежущего инструмента,
прессовая оснастка (штампы), грузоподъемные
конструкции (траверсы, захваты),
документация для ремонта восстановления
узлов и деталей оборудования, проектирование
промышленных металлоконструкций
(лестницы, переходы, площадки, ангары)
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Портфолио
- Лестница пожарная316 просмотров
- Кран консольный (укосина)592 просмотра
- Галтовка332 просмотра
Машиностроение
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