Студия дизайна интерьера и визуализации Pure Design!
Мы занимаемся составлением дизайн-проекта с подбором мебели и материалов,визуализацию делаем самостоятельно и в короткие сроки. Авторский надзор осуществляется на основании договора и дополнительно не оплачивается.
Также делаем визуализацию интерьеров на заказ.
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Портфолио
- Визуализации на заказ373 просмотра
- Дизайн-проект трехкомнатной квартиры в Химках146 просмотров
- Дизайн-проект коттеджа в с.Речицы174 просмотра
Интерьеры и Экстерьеры
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$10/час
от $100от 7 дней
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