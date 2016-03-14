Студия дизайна интерьера и визуализации Pure Design!

Мы занимаемся составлением дизайн-проекта с подбором мебели и материалов,визуализацию делаем самостоятельно и в короткие сроки. Авторский надзор осуществляется на основании договора и дополнительно не оплачивается.

Также делаем визуализацию интерьеров на заказ.