prdsgn

Лидия Грушевая prdsgn

 
32 годаРоссия/Москва
8 лет на фриланс-бирже
Была
8 лет назад
Студия дизайна интерьера и визуализации Pure Design!

Мы занимаемся составлением дизайн-проекта с подбором мебели и материалов,визуализацию делаем самостоятельно и в короткие сроки. Авторский надзор осуществляется на основании договора и дополнительно не оплачивается.

Также делаем визуализацию интерьеров на заказ.

Интерьеры и Экстерьеры
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$10/час
от $100от 7 дней
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