Тексты(корректировка, редактирование). Рерайт, копирайт.
Высшее филологическое образование. 14-летний стаж преподавательской деятельности. Редактирование текстов в соответствии с нормами современного русского языка. Устранение орфографических, пунктуационных, грамматических ошибок. Написание уникальных текстов на любую тематику. Качественный рерайт.
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Отзывы заказчиков
$700
10 баллов
13 лет назад
Уже сотрудничаем месяц, все отлично. Намерен продолжать сотрудничество! После первой же статьи видно, что филологическое образование и богатый опыт преподавательской деятельности не пустые слова! Отличные статьи, хорошая скорость работы. При большим объемах текстов по одной тематике, каждая статья на 100% уникальная. Всем рекомендую.