Уже сотрудничаем месяц, все отлично. Намерен продолжать сотрудничество! После первой же статьи видно, что филологическое образование и богатый опыт преподавательской деятельности не пустые слова! Отличные статьи, хорошая скорость работы. При большим объемах текстов по одной тематике, каждая статья на 100% уникальная. Всем рекомендую.