Транскрибация видео в текст, создание субтитров, набор текста с любого носителя, обработка фотографий

Здравствуйте!

Моя работа заключается в переводе и расшифровке аудио и видео файлов в текст в формате word, включая, при необходимости перевод текста на английский и добавление субтитров на русском и английском языке

Основой моей работы является не просто быстрый дословный перевод текста, а сохранение и передача смысловой тематики и эмоциональной

энергетики изложения.

В окончательном варианте текста будут убраны слова-паразиты, оговорки, случайные повторы, излишние междометия и т. д.

Кроме этого, наберу, отредактирую текст с фотографий, картинок, сканов, PDF - файлов, рукописей.

Кроме этого, отредактирую фотографии в соответствии с вашими пожеланиями.

Нужно для заказа:

Для выполнения заказа мне потребуются аудио или видео файл, требующий транскрибирования, или фотография, которую нужно

отредактировать.

Желательно указать тематику записи, требования и пожелания к оформлению текста.