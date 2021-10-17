Здравствуйте!
Моя работа заключается в переводе и расшифровке аудио и видео файлов в текст в формате word, включая, при необходимости перевод текста на английский и добавление субтитров на русском и английском языке
Основой моей работы является не просто быстрый дословный перевод текста, а сохранение и передача смысловой тематики и эмоциональной
энергетики изложения.
В окончательном варианте текста будут убраны слова-паразиты, оговорки, случайные повторы, излишние междометия и т. д.
Кроме этого, наберу, отредактирую текст с фотографий, картинок, сканов, PDF - файлов, рукописей.
Кроме этого, отредактирую фотографии в соответствии с вашими пожеланиями.
Нужно для заказа:
Для выполнения заказа мне потребуются аудио или видео файл, требующий транскрибирования, или фотография, которую нужно
отредактировать.
Желательно указать тематику записи, требования и пожелания к оформлению текста.
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