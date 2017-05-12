Готов сделать сайт любой сложности

Резюме

Мне 23 года, зовут Костя.Мои примеры, шаблоны можете посмотреть ниже.

Расскажу про себя и просвои работы.

Занимаюсь версткой, и в свободное времязанимаюсь монтажом видео

Университет закончил в 2018 году, работал поверстке с 2017 года по 2018 год на фирме Site-express. Послеушел на фриланс, доработка сайтов, заполнение, верстка и параллельно занимался

монтажом. Со мной легко найти общий язык и я люблю учиться, узнавать все новое.

Английский знаю выше среднего, языками владею css, less javascript, jQ, html.

Где я работал ранееофициально: https://shop-express.com.ua/ukr/

Есть сайты, чьи я делал, и также много разных других (если интересно могу

добавить):

https://xymogen.com.ua/

https://chizay.com/

Мои минусы:

-базовые знания PHP, MySQL (ужене сильно помню);

Но я готов учиться и работать!

Мой Сайт: http://flyproduction.002.site-x.pro/

На днях закончил сайты:

https://prigkos888.github.io/blogg.html/home.html

https://prigkos88888.github.io/test/test-task.html

Перейдем к шаблонам: делаля их больше 2 лет назад, еще в универе честно говоря давно их стоит

изменить.

Мои шаблоны сайтов можете посмотреть тут:

http://demox-001.site-x.pro/

http://demox-002.site-x.pro/

http://demo-006.001.express-app.net

http://demo-008.001.express-app.net

Одностраничные сайты тут:

http://demo-004.001.express-app.net

http://demo-007.001.express-app.net

Телефон: 093 344-76-24