Резюме
Мне 23 года, зовут Костя.Мои примеры, шаблоны можете посмотреть ниже.
Расскажу про себя и просвои работы.
Занимаюсь версткой, и в свободное времязанимаюсь монтажом видео
Университет закончил в 2018 году, работал поверстке с 2017 года по 2018 год на фирме Site-express. Послеушел на фриланс, доработка сайтов, заполнение, верстка и параллельно занимался
монтажом. Со мной легко найти общий язык и я люблю учиться, узнавать все новое.
Английский знаю выше среднего, языками владею css, less javascript, jQ, html.
Где я работал ранееофициально: https://shop-express.com.ua/ukr/
Есть сайты, чьи я делал, и также много разных других (если интересно могу
добавить):
Мои минусы:
-базовые знания PHP, MySQL (ужене сильно помню);
Но я готов учиться и работать!
Мой Сайт: http://flyproduction.002.site-x.pro/
На днях закончил сайты:
https://prigkos888.github.io/blogg.html/home.html
https://prigkos88888.github.io/test/test-task.html
Перейдем к шаблонам: делаля их больше 2 лет назад, еще в универе честно говоря давно их стоит
изменить.
Мои шаблоны сайтов можете посмотреть тут:
http://demo-006.001.express-app.net
http://demo-008.001.express-app.net
Одностраничные сайты тут:
http://demo-004.001.express-app.net
http://demo-007.001.express-app.net
Телефон: 093 344-76-24
Портфолио
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