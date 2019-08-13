pro_translate

Добрый день, имею 2 года работы с текстами + CAE, SEA + опыт работы преподавателем в таких компаниях, как Skyeng и IQ center.

Сертификаты Solovov English Advanced Certificate & Cambridge English Advanced.

Имею 2-летний опыт перевода контрактов, инвойсов, накладных и т.д.

Более 20 успешно выполненных переводов бизнес бумаг и художественных текстов.

Есть опыт выполнения курсовых работ на английском языке.

Опыт преподавания английского в таких организациях, как Skyeng и IQ center.

Буду рад помочь и отнесусь к любой задачи с ответственностью.