pro_translate

Добрый день, имею 2 года работы с текстами + CAE, SEA + опыт работы преподавателем в таких компаниях, как Skyeng и IQ center.
Сертификаты Solovov English Advanced Certificate & Cambridge English Advanced.
Имею 2-летний опыт перевода контрактов, инвойсов, накладных и т.д.
Более 20 успешно выполненных переводов бизнес бумаг и художественных текстов.
Есть опыт выполнения курсовых работ на английском языке.
Опыт преподавания английского в таких организациях, как Skyeng и IQ center.
Буду рад помочь и отнесусь к любой задачи с ответственностью.