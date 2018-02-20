process_digital

Андрей. Менеджер веб-студии «Процесс». Мы специализируемся на создании, поддержке сайтов и айдентике.

Со своей студией «Процесс» занимаюсь разработкой, поддержкой и продвижением сайтов, интернет-маркетингом и айдентикой. Нас 8 человек: 2 дизайнера, копирайтер, программист, 2 верстальщика, интернет-маркетолог и менеджер.

Мы работаем с клиентами любого масштаба. Количеству предпочитаем качество.

Опыт 3 года. Среди клиентов: компания AVON, Haidel, Askell.

Подробнее изучить нас, наши работы и услуги можно на сайте process.net.ua