proflashers

Основная специализация

Разработка on-line казино (flash/exe приложение), разработка Flash/Flex/Ajax приложений на профессиональном уровне, создание презинтаций, разработка многопользовательских игр (стратегии и аркады), разработка приложений для десктопа (чтение rss, CMS системы для flash сайтов, роботы (spiders) сбора информации и т. д.), разработка приложений для продажи mp3 музыки через интернет.

Опыт работы

Период работы: c 09 2005 по н/в

Должность: flash разработчик

Название компании: Атилект, Москва

Описание деятельности компании: Дизайн студия. Создание сайтов, презентаций, раскрутка сайтов...

Должностные обязанности, функции, достижения: Разработка огоромного количества призентаций, заставок, баннеров. Написание 4 игр для on-line казино. Достижения: создание сайта для компании BAT (British American Tobacco), работа на сайтом компании WBD.RU (Вим-Биль-Дан).

Образование основное

Название учебного заведения: Институт Государственного управления, Права, и Иновационных Технологий

Факультет / специальность: Иноформатика в Экономике

диплом

Год окончания: 2006

Тесты / Экзамены / Сертификаты

Название: Сертификат Flash разработчика

Организация: VIU (Virtual Internet University)

Результат: Отлично

Год сдачи: 2006

Иностранные языки

французский: не владею

немецкий: базовые знания

английский: читаю профессиональную литературу

Компьютерные навыки

Профессиональное знание программ: Adobe Photoshop, Adobe Audition, Adobe After Effects, Flash Studio 8, MDM Zinc 2, Flex 2, 3D Studio Max, ZBrush.

Достижения в жизни и карьере

За 2 года добился звания профессионала во Flash/Ajax разработке. Большое количество приложений, которые пользуются спросом во всем мире.

Любимые занятия в свободное время

Создание музыки (электронной танцевальной), создание видео эффектов и сведение видео (сьемки экстрим видео).

Дополнительная информация

Семейное положение: не состою в браке