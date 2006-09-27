proflashers

Основная специализация
Разработка on-line казино (flash/exe приложение), разработка Flash/Flex/Ajax приложений на профессиональном уровне, создание презинтаций, разработка многопользовательских игр (стратегии и аркады), разработка приложений для десктопа (чтение rss, CMS системы для flash сайтов, роботы (spiders) сбора информации и т. д.), разработка приложений для продажи mp3 музыки через интернет.
Опыт работы
Период работы: c 09 2005 по н/в
Должность: flash разработчик
Название компании: Атилект, Москва
Описание деятельности компании: Дизайн студия. Создание сайтов, презентаций, раскрутка сайтов...
Должностные обязанности, функции, достижения: Разработка огоромного количества призентаций, заставок, баннеров. Написание 4 игр для on-line казино. Достижения: создание сайта для компании BAT (British American Tobacco), работа на сайтом компании WBD.RU (Вим-Биль-Дан).
Образование основное
Название учебного заведения: Институт Государственного управления, Права, и Иновационных Технологий
Факультет / специальность: Иноформатика в Экономике
диплом
Год окончания: 2006
Тесты / Экзамены / Сертификаты
Название: Сертификат Flash разработчика
Организация: VIU (Virtual Internet University)
Результат: Отлично
Год сдачи: 2006
Иностранные языки
французский: не владею
немецкий: базовые знания
английский: читаю профессиональную литературу
Компьютерные навыки
Профессиональное знание программ: Adobe Photoshop, Adobe Audition, Adobe After Effects, Flash Studio 8, MDM Zinc 2, Flex 2, 3D Studio Max, ZBrush.
Достижения в жизни и карьере
За 2 года добился звания профессионала во Flash/Ajax разработке. Большое количество приложений, которые пользуются спросом во всем мире.
Любимые занятия в свободное время
Создание музыки (электронной танцевальной), создание видео эффектов и сведение видео (сьемки экстрим видео).
Дополнительная информация
Семейное положение: не состою в браке