proggerman

Ильнур proggerman

 
42 годаРоссия/Набережные Челны
13 лет на фриланс-бирже
Был
13 лет назад
Описание профиля отсутствует
Отзывы заказчиков
zalegosh
32 годаРоссия
14 лет в сервисе
Был
11 лет назад
$1
10 баллов
13 лет назад
Изменить интерфейс программы на Delphi
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