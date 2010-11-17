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Ильнур
proggerman
proggerman
42 года
Россия
/
Набережные Челны
13 лет на
фриланс
-бирже
Был
13 лет назад
1 отзыв
Описание профиля отсутствует
Действие аккаунта приостановлено!
Отзывы заказчиков
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Александр Петешов
zalegosh
32 года
Россия
14 лет в сервисе
Был
11 лет назад
1 отзыв
$1
10 баллов
13 лет назад
Изменить интерфейс программы на Delphi
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По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
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Отзывы заказчиков
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