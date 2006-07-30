program-girl

Ольга Радионовская program-girlprogram-girl
38 летРоссия/Ростов-на-Дону
17 лет на фриланс-бирже
Был
17 лет назад
-программирование на языках (VBA,Delphi,C/C++);
-разработка,сопровождение Web-сайтов на основе технологии PHP(JavaScript) на русских и английсках языках;
-разработка реляционных баз данных на основе технологии клиент-сервер(SQL-Server,Access), написание клиентского ПО для
работы с серверной частью на языках VBA,Delphi,C/C++
-программирование под Macromedia Flasyh MX, в том числе с примененикм технологии искусственного интеллекта
-работа с графическим ПО-PhotoShop,AutoCAD,3DStudio
-написание компьютерных игр (логическая заготовка,движки,графика)
+ коммуникабельнось, оперативность работы, пунктуальность, уверенность в себе, отличное знание англ языка
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