program-girl

-программирование на языках (VBA,Delphi,C/C++);

-разработка,сопровождение Web-сайтов на основе технологии PHP(JavaScript) на русских и английсках языках;

-разработка реляционных баз данных на основе технологии клиент-сервер(SQL-Server,Access), написание клиентского ПО для

работы с серверной частью на языках VBA,Delphi,C/C++

-программирование под Macromedia Flasyh MX, в том числе с примененикм технологии искусственного интеллекта

-работа с графическим ПО-PhotoShop,AutoCAD,3DStudio

-написание компьютерных игр (логическая заготовка,движки,графика)

+ коммуникабельнось, оперативность работы, пунктуальность, уверенность в себе, отличное знание англ языка